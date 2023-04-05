Бой Исмаилов — Шлеменко стал претендентом на звание «Спортивное событие года» — 2022

Поединок именитых российских бойцов смешанного стиля Магомеда Исмаилова и Александра Шлеменко претендует на звание «Спортивное событие года» – 2022 по версии премии в области спортивного бизнеса и управления SBC Awards.
Претендентами в данной номинации также стали Международные спортивные игры «Дети Азии», спортивный фестиваль Iron Star Soch, фестиваль лыжного спорта «Гонка Легкова» и ещё ряд событий.
Напомним, поединок Исмаилов – Шлеменко возглавил турнир RCC 13, прошедший 3 декабря в Екатеринбурге. По итогам пяти раундов победу единогласным судейским решением одержал Магомед Исмаилов, закрывший досрочное поражение от соотечественника Владимира Минеева в октябре 2021 года.
Магомед Исмаилов прочитал философское стихотворение собственного сочинения
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