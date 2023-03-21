Сабуров: Штырков и Исмаилов удивили, показали чистый и конкурентный бой

Наставник по боксу бойцов RCC Boxing Promotions Мирхаким Сабуров, работавший на лапах с Магомедом Исмаиловым, оценил уровень поединка Маги и Ивана Штыркова.

«Крутой бой, я даже не ожидал. Думал, что будет грязный бокс на ближней дистанции, постоянно будет вмешиваться судья. Но они показали чистый конкурентный бой. Исмаилов хорош с подбором соперников. Не говорю, что Иван Штырков был слабым оппонентом, нет. Просто Магомед всегда рассчитывает свои силы. Думаю, что Исмаилов был готов проиграть в этом поединке, но вышло так, что он ещё и одержал победу. Это для него новый скачок», — сказал Сабуров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Дёминым.

Напомним, бой Штыркова и Исмаилова состоялся 7 марта в Екатеринбурге в ходе вечера профессионального бокса RCC Boxing Promotions. Поединок продлился все шесть раундов по три минуты и завершился победой Магомеда Исмаилова решением большинства судей.

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