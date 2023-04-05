Шлеменко стал кикбоксёром. Шторм не хочет больше драться с борцами

После разгромного поражения от Магомеда Исмаилова прославленный Александр Шлеменко временно ушёл в тень. Хотя Исмаилов не сумел досрочно победить Шторма, ход поединка разочаровал поклонников омского бойца: Магу считают базовым борцом, но он буквально перемолол Шлеменко в стойке, забрав все пять раундов. Да, позже Александр пытался спорить с решением судей, но его поражение действительно получилось безоговорочным.

Напомним, Исмаилов был не единственной последней неудачей Шлеменко. Ранее ветеран сенсационно быстро проиграл нокаутом Александру Иличу и выдал очень спорную ничью с Клебером Соузой, где судьи его откровенно пощадили. Многие эксперты после такой чёрной полосы советовали Шторму завершить карьеру, но тот лишь взял небольшую паузу. Изначально планировалось, что Шлеменко вернётся летом, но боец решил форсировать возвращение. И подерётся уже 21 апреля.

Знаменитый промоутер Камил Гаджиев рассказал, что Александр выступит на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в Москве, причём по правилам кикбоксинга! Соперником россиянина станет опытный Ясубей Эномото: швейцарско-японский спортсмен в России чувствует себя как дома, регулярно выступая в промоушене RCC. Кстати, для бойцов это будет реванш: в 2014 году Шлеменко победил Эномото решением судей в поединке по правилам ММА.

Теперь Эномото попробует закрыть давнишнюю неудачу. Решение Шлеменко выступить по правилам кикбоксинга — достаточно необычное, хотя Шторму отлично знаком этот вид спорта. Возможно, Александр решил психологически разгрузиться после неудачных боёв в ММА, для чего нужно сменить обстановку и перестать биться с борцами. Только вот одолеть Эномото будет чрезвычайно непросто, поскольку тот тоже отличный кикбоксёр. Ветераны должны устроить шикарный бой — ждём с нетерпением.