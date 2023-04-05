Перейра: реванш с Адесаньей станет нашей последней встречей

Чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) бразилец Алекс Перейра считает, что его предстоящий реванш с новозеландцем Исраэлем Адесаньей станет их последним противостоянием. Напомним, до прихода в смешанные единоборства Перейра дважды встречался с Адесаньей в кикбоксинге.

«Я верю, что после победы над ним на этой неделе я больше никогда с ним не встречусь. Я знаю, как его победить. Я знаю, как он дерётся. Вот почему я знаю, как у него выигрывать.

Люди считают, что я слишком большой для среднего дивизиона, но в кикбоксинге я сгонял на один килограмм больше, чем сейчас. Прямо сейчас я сосредоточен на том, чтобы войти в историю, и на своём правлении в качестве чемпиона», – сказал Перейра на пресс-конференции.

Ранее Алекс Волкановски предсказал исход реванша Перейры и Адесаньи.