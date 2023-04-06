Немков заявил, что отказался от контракта с UFC
Поделиться
Чемпион Bellator в полутяжёлом весе (до 93 кг), российский боец Вадим Немков заявил, что решил не переходить в UFC.
«Было ли предложение от UFC? Было примерное понимание. Они предложили кое-что, но это меньше, чем в Bellator. Мы поговорили с командой, с Фёдором Емельяненко и решили остаться», — цитирует Немкова ТАСС.
Сейчас спортсмен готовится к поединку с бывшим претендентом на титул UFC, кубинским ветераном Йоэлем Ромеро. Напомним, встреча состоится 17 июня в Чикаго (США) и возглавит турнир Bellator 297. Йоэлю Ромеро 45 лет. Кубинец является двукратным претендентом на титул UFC в среднем дивизионе (до 84 кг). В 2021 году перешёл в Bellator, где провёл три поединка, в двух из них одержав победы.
Комментарии
- 6 апреля 2023
-
13:26
-
13:25
-
11:59
-
11:30
-
11:00
-
10:34
-
10:14
-
09:59
-
09:30
-
09:20
-
09:05
-
08:40
-
08:10
-
07:50
-
01:06
-
00:55
-
00:28
-
00:06
- 5 апреля 2023
-
23:52
-
23:35
-
23:06
-
22:17
-
22:02
-
21:29
-
21:00
-
20:50
-
20:39
-
20:11
-
19:36
-
18:53
-
18:38
-
17:54
-
17:32
-
16:56
-
15:59
Партнерский контент