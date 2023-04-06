Немков заявил, что отказался от контракта с UFC

Чемпион Bellator в полутяжёлом весе (до 93 кг), российский боец Вадим Немков заявил, что решил не переходить в UFC.

«Было ли предложение от UFC? Было примерное понимание. Они предложили кое-что, но это меньше, чем в Bellator. Мы поговорили с командой, с Фёдором Емельяненко и решили остаться», — цитирует Немкова ТАСС.

Сейчас спортсмен готовится к поединку с бывшим претендентом на титул UFC, кубинским ветераном Йоэлем Ромеро. Напомним, встреча состоится 17 июня в Чикаго (США) и возглавит турнир Bellator 297. Йоэлю Ромеро 45 лет. Кубинец является двукратным претендентом на титул UFC в среднем дивизионе (до 84 кг). В 2021 году перешёл в Bellator, где провёл три поединка, в двух из них одержав победы.