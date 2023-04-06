Форман: Листон постоянно вынуждал меня отступать в ринге
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Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Джордж Форман назвал Санни Листона самым страшным человеком, которого он встречал в ринге.
«Санни Листон был моим первым примером для подражания. Вне всяких сомнений, это был самый страшный человек, которого я встречал в ринге. Он был единственным, кто постоянно вынуждал меня отступать.
У Санни Листона был этот динамичный джеб, он заставлял тебя всё время действовать, и ты не мог его остановить, — вспоминает Форман. — Если же ты пытался его передавить, в ход шла его правая. Он был реально сильным и мощным человеком. Наверное, самым сильным из всех, с кем я когда-либо имел дело», — цитирует Формана vRINGe.
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