Немков: даже если Саша Емельяненко попадёт к нам в команду, мы не заставим его не пить
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Чемпион Bellator в полутяжёлом весе (до 93 кг), российский боец Вадим Немков заявил, что в приглашении российского бойца смешанных единоборств (ММА) Александра Емельяненко в команду его брата Фёдора нет смысла.
«Даже если он попадёт к нам в команду, ты не заставишь человека не пить. Мы же не будем за ним ходить, всю дорогу следить. У нас такого нет, у нас у каждого своя голова на плечах. Если хочешь напиться за десять дней до боя — иди пей, напейся, твоё желание.
Но как ты драться будешь? По твоей же голове бить будут. Взрослого человека невозможно заставить, если только закрыть его в зале и приносить ему туда еду, чтобы он тренировался там и никуда не выходил. Хотя есть такая поговорка — свинья везде грязь найдёт», — цитирует Немкова ТАСС.
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