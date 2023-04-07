Беллью рассказал, почему Фьюри решил избежать боя с Усиком
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Обозреватель бокса, бывший чемпион мира британец Тони Беллью предположил причину, по которой его соотечественник Тайсон Фьюри не хочет драться с украинцем Александром Усиком.
Беллью предполагает, что все мысли Тайсона Фьюри — о максимальной прибыли. Именно по этой причине он якобы отказался от исторического боя за звание абсолютного чемпиона в тяжёлом весе с обладателем всех остальных поясов дивизиона Усиком. И теперь Фьюри интересует только одно имя — экс-объединённый чемпион мира соотечественник Энтони Джошуа.
«Теперь путь ясен для обоих. Будем предельно откровенны, путь к этому бою открыт, причём и для одного и для другого. Но Тайсон Фьюри не хочет встречаться с Александром Усиком», — приводит слова Беллью vRINGe.
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