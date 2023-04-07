Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Беллью рассказал, почему Фьюри решил избежать боя с Усиком

Беллью рассказал, почему Фьюри решил избежать боя с Усиком
Комментарии

Обозреватель бокса, бывший чемпион мира британец Тони Беллью предположил причину, по которой его соотечественник Тайсон Фьюри не хочет драться с украинцем Александром Усиком.

Беллью предполагает, что все мысли Тайсона Фьюри — о максимальной прибыли. Именно по этой причине он якобы отказался от исторического боя за звание абсолютного чемпиона в тяжёлом весе с обладателем всех остальных поясов дивизиона Усиком. И теперь Фьюри интересует только одно имя — экс-объединённый чемпион мира соотечественник Энтони Джошуа.

«Теперь путь ясен для обоих. Будем предельно откровенны, путь к этому бою открыт, причём и для одного и для другого. Но Тайсон Фьюри не хочет встречаться с Александром Усиком», — приводит слова Беллью vRINGe.

Материалы по теме
У Фьюри мания величия? Список требований Цыгана к Усику был просто унизительным
У Фьюри мания величия? Список требований Цыгана к Усику был просто унизительным
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023