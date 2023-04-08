«Мне будто 15 лет». Павлович раскритиковал свой внешний вид в официальной игре UFC

Российский боец смешанных единоборств, третий номер официального рейтинга тяжёлого веса UFC Сергей Павлович высказался о своём внешнем виде в официальной игре организации.

«Эй, в игре я выгляжу на 15 лет! Что случилось, UFC?» — написал Павлович на своей странице в социальных сетях и прикрепил соответствующее изображение.

Павлович в игре UFC

Сергей Павлович свой следующий поединок проведёт на турнире UFC Fight Night 222 с американцем Кёртисом Блэйдсом. Кроме того, россиянин страховал титульный поединок между Джоном Джонсом и Сирилем Ганом в марте.

Всего на счету Сергея Павловича 17 побед в профессиональных смешанных единоборствах и одно поражение. В последнем поединке российский боец нокаутировал австралийца Тая Туивасу.