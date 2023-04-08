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Экс-чемпион мира Малиньяджи предсказал исход боя Хэйни — Ломаченко

Экс-чемпион мира Малиньяджи предсказал исход боя Хэйни — Ломаченко
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Бывший чемпион мира в двух весовых категориях американец Поли Малиньяджи высказался о поединке за звание абсолютного чемпиона в лёгком весе (до 61,2 кг) между украинцем Василием Ломаченко (17-2, 11 KO) и американцем Дэвином Хэйни (29-0, 15 KO), который состоится 21 мая в Лас-Вегасе (США).

«Я всегда говорил, что Хэйни великолепный боец. Однако я считаю, что он не победит в этом бою. Дэвин оказался достаточно хорош, чтобы выйти на элитный уровень, но теперь ему придётся участвовать в определяющих боях», – сказал Малиньяджи в рамках выпуска на своём YouTube-канале.

Ломаченко в октябре нанёс первое поражение в карьере американцу Джэмейну Ортису, победив единогласным судейским решением. Хэйни, также в октябре, защитил чемпионские пояса в реванше с австралийцем Джорджем Камбососом.

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