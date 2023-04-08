Эдди Хирн назвал предпочтительного соперника для Головкина
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Британский промоутер Эдди Хирн, ответственный за организацию последних боёв звёздного казахстанского ветерана Геннадия Головкина, высказался о его следующем выступлении.
«Головкин приостановил карьеру? Я знаю, что он освободил оба своих титула. Геннадий может делать всё, что считает нужным. Он заработал большие деньги.
Вероятно, он уже не получит крупнейший гонорар за карьеру, но я бы хотел увидеть его поединок с Хайме Мунгией. Они оба выступают на DAZN, это великолепный бой, и ни один из них не связан со мной обязательствами. Поэтому я говорю сейчас как фанат», – сказал Хирн в интервью YouTube-каналу iD Boxing.
Ранее бывший чемпион мира, а ныне промоутер и тренер Эрик Моралес заявил, что Головкин приостановил карьеру.
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