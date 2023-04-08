Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Эдди Хирн назвал предпочтительного соперника для Головкина

Эдди Хирн назвал предпочтительного соперника для Головкина
Комментарии

Британский промоутер Эдди Хирн, ответственный за организацию последних боёв звёздного казахстанского ветерана Геннадия Головкина, высказался о его следующем выступлении.

«Головкин приостановил карьеру? Я знаю, что он освободил оба своих титула. Геннадий может делать всё, что считает нужным. Он заработал большие деньги.

Вероятно, он уже не получит крупнейший гонорар за карьеру, но я бы хотел увидеть его поединок с Хайме Мунгией. Они оба выступают на DAZN, это великолепный бой, и ни один из них не связан со мной обязательствами. Поэтому я говорю сейчас как фанат», – сказал Хирн в интервью YouTube-каналу iD Boxing.

Ранее бывший чемпион мира, а ныне промоутер и тренер Эрик Моралес заявил, что Головкин приостановил карьеру.

Материалы по теме
Бывший чемпион мира сообщил, что Головкин приостановил карьеру
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023