Бывший чемпион мира сообщил, что Головкин приостановил карьеру
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Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях, легендарный мексиканец Эрик Моралес, тренирующий средневеса и соотечественника Хайме Мунгию, сообщил, что, по его сведениям, звезда дивизиона, казахстанский ветеран Геннадий Головкин приостановил карьеру на неопределённый срок.
«Заинтересована ли команда Головкина в поединке с нами? Нет… Насколько я понимаю и исходя из того, что я слышал, Головкин взял перерыв на неопределённый срок. И если он вернётся, мы об этом узнаем. Поэтому прямо сейчас мы думаем об этом поединке», – сказал Моралес в интервью YouTube-каналу Izquierdazo Boxeo.
Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся в сентябре, Головкин уступил единогласным судейским решением мексиканцу Саулю Альваресу.
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