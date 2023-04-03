Бывший чемпион мира сообщил, что Головкин приостановил карьеру

Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях, легендарный мексиканец Эрик Моралес, тренирующий средневеса и соотечественника Хайме Мунгию, сообщил, что, по его сведениям, звезда дивизиона, казахстанский ветеран Геннадий Головкин приостановил карьеру на неопределённый срок.

«Заинтересована ли команда Головкина в поединке с нами? Нет… Насколько я понимаю и исходя из того, что я слышал, Головкин взял перерыв на неопределённый срок. И если он вернётся, мы об этом узнаем. Поэтому прямо сейчас мы думаем об этом поединке», – сказал Моралес в интервью YouTube-каналу Izquierdazo Boxeo.

Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся в сентябре, Головкин уступил единогласным судейским решением мексиканцу Саулю Альваресу.