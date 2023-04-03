Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Бывший чемпион мира сообщил, что Головкин приостановил карьеру

Бывший чемпион мира сообщил, что Головкин приостановил карьеру
Комментарии

Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях, легендарный мексиканец Эрик Моралес, тренирующий средневеса и соотечественника Хайме Мунгию, сообщил, что, по его сведениям, звезда дивизиона, казахстанский ветеран Геннадий Головкин приостановил карьеру на неопределённый срок.

«Заинтересована ли команда Головкина в поединке с нами? Нет… Насколько я понимаю и исходя из того, что я слышал, Головкин взял перерыв на неопределённый срок. И если он вернётся, мы об этом узнаем. Поэтому прямо сейчас мы думаем об этом поединке», – сказал Моралес в интервью YouTube-каналу Izquierdazo Boxeo.

Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся в сентябре, Головкин уступил единогласным судейским решением мексиканцу Саулю Альваресу.

Материалы по теме
«Мы уже видели Головкина». Канело ответил на вызов Бенавидеса
Материалы по теме
Верните 2015 год — тогда Головкин был лучшим в мире. Его не остановил бы даже Канело
Видео
Верните 2015 год — тогда Головкин был лучшим в мире. Его не остановил бы даже Канело
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023