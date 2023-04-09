Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Леон Эдвардс выступил с заявлением после проигрыша Масвидаля

Леон Эдвардс выступил с заявлением после проигрыша Масвидаля
Комментарии

Чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг), британец Леон Эдвардс прокомментировал выступление звёздного американского ветерана Хорхе Масвидаля на турнире UFC 287, состоявшемся сегодня, 9 апреля, в Майами (США).

Напомним, Масвидаль уступил единогласным судейским решением по итогам трёх раундов бразильцу Гилберту Бёрнсу.

«Чёртов бездельник Хорхе снова облажался. Никто из этих парней не заслуживает драться за титул. С кем мне сразиться в следующий раз?» – написал Эдвардс в социальных сетях.

Ранее стало известно, что поединок Эдвардса и Ковингтона находится в разработке на турнире UFC 291, который состоится 22 июля в Лондоне (Великобритания). В своём последнем бою на UFC 272 в мае Ковингтон победил судейским решением Масвидаля.

Материалы по теме
Рэпер Дрейк выиграл более $ 2,7 млн, поставив на досрочную победу Адесаньи
Материалы по теме
Послал Байдена и завершил карьеру. Масвидаль не сумел победить, но ушёл красиво
Послал Байдена и завершил карьеру. Масвидаль не сумел победить, но ушёл красиво
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023