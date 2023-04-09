Леон Эдвардс выступил с заявлением после проигрыша Масвидаля

Чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг), британец Леон Эдвардс прокомментировал выступление звёздного американского ветерана Хорхе Масвидаля на турнире UFC 287, состоявшемся сегодня, 9 апреля, в Майами (США).

Напомним, Масвидаль уступил единогласным судейским решением по итогам трёх раундов бразильцу Гилберту Бёрнсу.

«Чёртов бездельник Хорхе снова облажался. Никто из этих парней не заслуживает драться за титул. С кем мне сразиться в следующий раз?» – написал Эдвардс в социальных сетях.

Ранее стало известно, что поединок Эдвардса и Ковингтона находится в разработке на турнире UFC 291, который состоится 22 июля в Лондоне (Великобритания). В своём последнем бою на UFC 272 в мае Ковингтон победил судейским решением Масвидаля.