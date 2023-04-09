Леон Эдвардс выступил с заявлением после проигрыша Масвидаля
Поделиться
Чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг), британец Леон Эдвардс прокомментировал выступление звёздного американского ветерана Хорхе Масвидаля на турнире UFC 287, состоявшемся сегодня, 9 апреля, в Майами (США).
Напомним, Масвидаль уступил единогласным судейским решением по итогам трёх раундов бразильцу Гилберту Бёрнсу.
«Чёртов бездельник Хорхе снова облажался. Никто из этих парней не заслуживает драться за титул. С кем мне сразиться в следующий раз?» – написал Эдвардс в социальных сетях.
Ранее стало известно, что поединок Эдвардса и Ковингтона находится в разработке на турнире UFC 291, который состоится 22 июля в Лондоне (Великобритания). В своём последнем бою на UFC 272 в мае Ковингтон победил судейским решением Масвидаля.
Комментарии
- 9 апреля 2023
-
20:56
-
20:02
-
19:51
-
19:10
-
19:07
-
18:57
-
18:04
-
17:51
-
17:50
-
17:34
-
16:58
-
15:55
-
15:27
-
14:51
-
14:00
-
13:34
-
13:30
-
12:54
-
12:34
-
12:13
-
11:35
-
11:18
-
10:45
-
10:25
-
09:59
-
09:47
-
09:38
-
09:32
-
09:30
-
09:27
-
09:19
-
09:11
-
08:32
-
08:25
-
08:20
Партнерский контент