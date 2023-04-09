Рэпер Дрейк выиграл более $ 2,7 млн, поставив на досрочную победу Адесаньи
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Всемирно известный канадский хип-хоп исполнитель Обри Грэм, более известный как Дрейк, в очередной раз попал в новостные заголовки, заработав крупную сумму денег на поединках UFC.
Дрейк сделал две ставки на победу новозеландского средневеса Исраэля Адесаньи в реванше с бразильцем Алексом Перейрой, общая сумма которых составила $ 900 тыс. В результате досрочной победы Адесаньи рэпер выиграл $ 2,725 млн.
Напомним, реванш Перейры и Адесаньи возглавил турнир UFC 287, состоявшийся сегодня, 9 апреля, в Майами (США). Новозеландец победил нокаутом во втором раунде, вернув себе чемпионский титул UFC в среднем весе (до 84 кг).
Ранее звёздный ирландский экс-чемпион Конор Макгрегор оценил реванш Перейры и Адесаньи.
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