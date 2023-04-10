Промоутер рассказал о ситуации с реваншем Бивола и Канело
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Британский промоутер Эдди Хирн высказался по поводу возможного реванша между россиянином Дмитрием Биволом и мексиканцем Саулем Альваресом.
«Бивол может подождать, пока Канело проведёт свой поединок с Райдером, и уже позже просто договориться с Саулем о бое-реванше в сентябре, а дальше всё пойдёт своим чередом. Мы очень стараемся организовать этот поединок, так что скрестим пальцы», — приводит слова Хирна BoxingScene.
В мае прошлого года Дмитрий Бивол выиграл у Сауля Альвареса и защитил титул чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии WBA Super.
Напомним, следующий поединок Канело проведёт 6 мая с британским боксёром Джоном Райдером.
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Родился в Кыргызстане, начинал с ушу. Главное о Дмитрии Биволе:
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