Промоутер рассказал о ситуации с реваншем Бивола и Канело

Британский промоутер Эдди Хирн высказался по поводу возможного реванша между россиянином Дмитрием Биволом и мексиканцем Саулем Альваресом.

«Бивол может подождать, пока Канело проведёт свой поединок с Райдером, и уже позже просто договориться с Саулем о бое-реванше в сентябре, а дальше всё пойдёт своим чередом. Мы очень стараемся организовать этот поединок, так что скрестим пальцы», — приводит слова Хирна BoxingScene.

В мае прошлого года Дмитрий Бивол выиграл у Сауля Альвареса и защитил титул чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии WBA Super.

Напомним, следующий поединок Канело проведёт 6 мая с британским боксёром Джоном Райдером.

Родился в Кыргызстане, начинал с ушу. Главное о Дмитрии Биволе: