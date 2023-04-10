Беллью: Усик сделал всё возможное, но Фьюри верит собственной лжи, он тянет бокс на дно

Обозреватель бокса, бывший чемпион мира британец Тони Беллью высказался по поводу несостоявшегося поединка между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком.
«Тайсон и Александр?.. Я не знаю, как можно по-другому трактовать произошедшее. Как по мне, Усик из кожи вон лез, чтобы этот бой состоялся. Он сделал всё, что было в его силах. Он даже согласился драться за 30% призового фонда, хоть и обладает тремя из четырёх мировых поясов. Даже не знаю, что он ещё мог сделать…
Тайсон — словно снежный ком. Он становится всё большей проблемой. Любой, кто ведёт с ним переговоры, сталкивается с какими-то высосанными из воздуха преградами. Вне зависимости от имени оппонента. Это было и с Усиком, и с Энтони Джошуа, и с Диллианом Уайтом. Вот почему так происходит? Он же мог сделать всё иначе. Мог использовать своё имя и влияние, чтобы сделать бокс лучше. Но он делает всё наоборот — тянет наш спорт на дно. А ведь и без него проблем слишком много.
Самое плохое в этом то, что его фаны верят в то, что вливают им в уши. Они создают хайп, в который понемногу начинает верить и сам Фьюри. Он верит в хайп и обман, который сам же и создаёт. Верит собственной лжи», — сказал Беллью на YouTube-канале Seconds Out.
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