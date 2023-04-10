Промоутер Бивола сказал, где может состояться бой с Бетербиевым

Эдди Хирн, сопромоутер чемпиона WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянина Дмитрия Бивола высказался о месте проведения его потенциального поединка с обладателем титулов WBC, IBF и WBO соотечественником Артуром Бетербиевым.
«Если мы не договоримся с Канело, то вы можете увидеть Бивола в бою за звание абсолютного чемпиона с победителем встречи Каллума Смита и Бетербиева. Добровольная защита в июне под вопросом. Мы хотели организовать бой с Джошуа Буатси, но он отказался. Мы решим, что делать дальше.
Да бой Бивола и Бетербиева мог бы состояться на Ближнем Востоке из-за денег, которые захотят парни. Сомневаюсь в том, что он пройдёт в Штатах», – сказал Хирн в интервью YouTube-каналу iD Boxing.
Дмитрий Бивол показал, что такое лёгкая тренировка
- 10 апреля 2023
-
17:57
-
17:38
-
16:48
-
15:55
-
15:50
-
15:33
-
14:21
-
14:13
-
14:02
-
14:00
-
13:50
-
12:51
-
12:38
-
11:56
-
11:53
-
11:45
-
10:27
-
10:21
-
10:10
-
09:59
-
09:58
-
09:52
-
05:59
-
01:04
-
00:50
- 9 апреля 2023
-
23:59
-
23:52
-
23:43
-
22:16
-
21:58
-
21:11
-
20:56
-
20:02
-
19:51
-
19:10