Промоутер Бивола сказал, где может состояться бой с Бетербиевым

Эдди Хирн, сопромоутер чемпиона WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянина Дмитрия Бивола высказался о месте проведения его потенциального поединка с обладателем титулов WBC, IBF и WBO соотечественником Артуром Бетербиевым.

«Если мы не договоримся с Канело, то вы можете увидеть Бивола в бою за звание абсолютного чемпиона с победителем встречи Каллума Смита и Бетербиева. Добровольная защита в июне под вопросом. Мы хотели организовать бой с Джошуа Буатси, но он отказался. Мы решим, что делать дальше.

Да бой Бивола и Бетербиева мог бы состояться на Ближнем Востоке из-за денег, которые захотят парни. Сомневаюсь в том, что он пройдёт в Штатах», – сказал Хирн в интервью YouTube-каналу iD Boxing.

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