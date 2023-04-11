Третий бой Александра Емельяненко и Джеффа Монсона может состояться 26 мая

Знаменитый российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко может провести третий поединок с американцем Джеффом Монсоном 26 мая на турнире РЕН ТВ. Об этом рассказал менеджер бойца Никита Бурчак.

«Кто будет соперником Александра? Соперник… Пока мы ориентируемся на Джеффа Монсона. Возможно, по правилам ММА. На эту же дату мы планируем дебют Ивана Емельяненко, также в ММА. Это будет 26 мая на турнире РЕН ТВ», – сказал Бурчак в интервью YouTube-каналу «Ушатайка».

Бойцы уже провели два поединка друг с другом. Счёт в противостоянии — 1-1.

Александр Емельяненко свой последний поединок провёл в декабре прошлого года. Боец встретился с представителем поп-ММА Святославом Коваленко и потерпел поражение раздельным решением судей.