«Беги, трус, беги». Чимаев высмеял Косту после новости об их поединке

Звёздный проспект UFC швед Хамзат Чимаев обратился к бывшему претенденту на титул организации в среднем весе (до 84 кг) бразильцу Пауло Косте после новости об организации их поединка.

Ранее стало известно, что поединок Чимаева и Косты может стать соглавным событием турнира UFC 294, который состоится 21 октября в Абу-Даби (ОАЭ).

«Беги, трус, беги», – написал Чимаев в социальных сетях.

Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся в сентябре на турнире UFC 279, Чимаев досрочно победил в первом раунде американца Кевина Холланда. Всего на счету шведа 12 побед и ни одного поражения. Коста в августе на UFC 278 победил единогласным решением американского экс-чемпиона Люка Рокхолда.

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