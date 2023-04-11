Менеджер Бивола высказался о предварительных переговорах с командой Бетербиева
Поделиться
Вадим Корнилов, менеджер чемпиона мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Дмитрия Бивола, прокомментировал предварительные переговоры с командой обладателя титулов WBC, IBF и WBO Артура Бетербиева в феврале нынешнего года.
«Да, мы разговаривали о потенциальном поединке летом, но затем Бетербиеву назначили претендента. По правде сказать, необходимых финансов, которые всех обрадовали бы и удовлетворили, не было.
Это по-прежнему конкурентный бой, и шансы здесь 50 на 50. Я верю в то, что Дмитрий победит, но это объективно конкурентный поединок, и он должен состояться. Оба парня входят в рейтинг лучших боксёров мира вне зависимости от весовой категории», – сказал Корнилов в интервью YouTube-каналу iD Boxing.
Материалы по теме
Материалы по теме
Комментарии
- 11 апреля 2023
-
21:50
-
21:34
-
21:07
-
20:49
-
20:09
-
19:58
-
19:09
-
18:46
-
18:29
-
17:29
-
17:18
-
16:43
-
16:36
-
16:16
-
15:54
-
15:44
-
14:59
-
14:24
-
14:01
-
13:49
-
13:47
-
12:48
-
12:15
-
11:31
-
11:27
-
10:37
-
10:15
-
10:10
-
10:03
-
10:00
-
09:53
-
01:22
-
01:11
-
00:52
-
00:46
Партнерский контент