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Менеджер Бивола высказался о предварительных переговорах с командой Бетербиева

Менеджер Бивола высказался о предварительных переговорах с командой Бетербиева
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Вадим Корнилов, менеджер чемпиона мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Дмитрия Бивола, прокомментировал предварительные переговоры с командой обладателя титулов WBC, IBF и WBO Артура Бетербиева в феврале нынешнего года.

«Да, мы разговаривали о потенциальном поединке летом, но затем Бетербиеву назначили претендента. По правде сказать, необходимых финансов, которые всех обрадовали бы и удовлетворили, не было.

Это по-прежнему конкурентный бой, и шансы здесь 50 на 50. Я верю в то, что Дмитрий победит, но это объективно конкурентный поединок, и он должен состояться. Оба парня входят в рейтинг лучших боксёров мира вне зависимости от весовой категории», – сказал Корнилов в интервью YouTube-каналу iD Boxing.

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