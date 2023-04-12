«Давайте ещё чемпионат России не смотреть». Кравцов ответил Цзю по бою Бивол — Бетербиев

Председатель тренерского совета Федерации бокса России Эдуард Кравцов ответил на слова легендарного боксёра Кости Цзю по поводу боя между российскими боксёрами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.

«Каждый любитель бокса хочет увидеть этот бой. Это реально два лучших боксёра в своей весовой категории, причём стилистически абсолютно разные. Не знаю, насколько это реально, учитывая, что они выступают на разных площадках. Тут дело не зависит от желания ребят, они как раз очень хотят такого поединка. Ведь на кону звание абсолютного чемпиона мира, а амбиции присутствуют у обоих.

Костя Цзю не хочет этого боя, потому что один россиянин неминуемо побьёт другого? Ну как можно не хотеть такого боя? Давайте ещё чемпионат России не смотреть, там тоже россияне бьют россиян. Думаю, если бы Костя сказал, что хочет видеть такой бой, это было бы слишком просто. А он сказал, что не хочет видеть бой, и получил дополнительное внимание. В этом плане Костя — профессор, тут и обсуждать нечего», — сказал Кравцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.