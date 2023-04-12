Гилберт Бёрнс извинился перед Хорхе Масвидалем за обвинения

Бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг), бразильский ветеран Гилберт Бёрнс извинился перед американцем Хорхе Масвидалем.

Напомним, Бёрнс выиграл у Масвидаля единогласным решением судей на прошедших выходных. После боя Бёрнс предположил, что Масвидаль использовал лосьон, чтобы получить преимущество.

«Сейчас с Хорхе покончено, он больше не дерётся. Не хочу быть тем парнем, который показывает пальцем и оправдывается за бой. Я просто хочу сделать заявление — хочу извиниться перед Хорхе за те вещи, которые я сказал, обвинив его в использовании лосьона. Я всё ещё думаю, что он был более скользким, чем обычно, но я не могу сказать, что он сделал это, так как у меня нет никаких доказательств. Так что мои извинения Хорхе и его команде», — приводит слова Бёрнса MMA Fighting.