Аманда Нуньес: думала, встречусь с Альданой, но у меня нет проблем подраться с Пеньей

Обладательница титула чемпиона UFC в женском легчайшем весе Аманда Нуньес высказалась о предстоящем поединке с Джулианной Пеньей.
Титульный бой возглавит UFC 289, который пройдёт в Ванкувере (Канада).
«Всегда оставляю подобные вопросы на рассмотрение UFC. Я здорова и готова к бою. Так что буду готова к любому вызову. Я люблю драться, и я сейчас здесь, чтобы защитить пояс. Джулианна снова хочет драться, у меня с этим нет проблем.
Если честно, я думала, что встречусь с Ирене, но решение было принято в пользу Джулианны. Меня это тоже устраивает. Я буду счастлива защитить свой пояс.
Нам предстоит пять тяжёлых раундов. Это будет доминирующая победа, и, если у меня появится возможность прикончить её, я непременно это сделаю. Что бы ни случилось, в конце концов поднимут мою руку», — приводит слова Нуньес MMAJunkie.
- 12 апреля 2023
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