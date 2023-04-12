Аманда Нуньес: думала, встречусь с Альданой, но у меня нет проблем подраться с Пеньей

Обладательница титула чемпиона UFC в женском легчайшем весе Аманда Нуньес высказалась о предстоящем поединке с Джулианной Пеньей.

Титульный бой возглавит UFC 289, который пройдёт в Ванкувере (Канада).

«Всегда оставляю подобные вопросы на рассмотрение UFC. Я здорова и готова к бою. Так что буду готова к любому вызову. Я люблю драться, и я сейчас здесь, чтобы защитить пояс. Джулианна снова хочет драться, у меня с этим нет проблем.

Если честно, я думала, что встречусь с Ирене, но решение было принято в пользу Джулианны. Меня это тоже устраивает. Я буду счастлива защитить свой пояс.

Нам предстоит пять тяжёлых раундов. Это будет доминирующая победа, и, если у меня появится возможность прикончить её, я непременно это сделаю. Что бы ни случилось, в конце концов поднимут мою руку», — приводит слова Нуньес MMAJunkie.