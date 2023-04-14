Экс-тренер Павловича: пока титул будут оберегать от Сергея. Может, придётся биться с Ганом

Артём Бэра, ранее тренировавший российского бойца смешанных единоборств Сергея Павловича, высказал мнение, что UFC пока не предоставит возможность его бывшему подопечному провести титульный поединок.

«Предполагаю, что пока титул будут оберегать от Сергея. Возможно, ему придётся биться с Ганом, а потом – с проигравшим в поединке Джона Джонса и Стипе Миочича, если к тому моменту никто не завершит карьеру. Затем вернётся Аспиналл, который тоже может принять участие в чемпионской гонке, потому что последний бой был непонятным. На самом деле было бы здорово, если бы Сергей получил титульный бой после своей победы в поединке с Блэйдсом, однако пока слишком рано думать об этом. Следует уделить всё внимание предстоящему бою», — приводит слова Бэры Telecomasia.net.

Павлович и Анкалаев поздравили друг друга после побед на UFC 277: