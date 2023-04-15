Рой Джонс предсказал исход боя Усик — Уайлдер

Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях легендарный американец Рой Джонс-младший высказался о потенциальном поединке в супертяжёлом весе между украинцем Александром Усиком (20-0, 13 KO) и соотечественником Деонтеем Уайлдером (43-2-1, 42 KO).

«Это хороший поединок. Кто победит? Я не знаю. Мне кажется, что Усик, но это всё равно хороший бой. Если Усик выдержит удар Уайлдера, то победит. Прямо сейчас это великолепное противостояние, подобного которому мы ещё не видели. Очевидно, будет зрелище», – приводит слова Джонса издание Boxing Social.

Деонтею Уайлдеру 37 лет. В своём последнем бою, состоявшемся в октябре 2022 года, американец нокаутировал в первом раунде финского ветерана Роберта Хелениуса, закрыв второе поражение от Тайсона Фьюри.

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