Экс-чемпион Bellator: Павлович исправил свой главный недостаток

Бывший чемпион Bellator в тяжёлом весе (до 120 кг), российский боец смешанного стиля Виталий Минаков высказался о соотечественнике Сергее Павловиче (17-1), готовящемся к поединку с американцем Кёртисом Блэйдсом (17-3).

«Я достаточно хорошо знаю Серёгу. Мы долгое время тренировались вместе. Он очень мощный и взрывной парень, с хорошей выносливостью и очень сильным ударом. Сейчас я наблюдаю, как он проводит свои поединки, замечаю, что за эти годы он убрал свою слабую сторону. Я не вижу прежней неуверенности в Серёге. Когда мы тренировались, ему не хватало уверенности в себе, потому что он был достаточно молод, но сейчас это полностью устранено», – приводит слова Минакова MMA.Metaratings.ru.

Напомним, поединок Сергея Павловича и Кёртиса Блэйдса состоится 23 апреля в Лас-Вегасе (США) и возглавит турнир UFC Fight Night 222.