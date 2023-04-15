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Тяжеловес UFC: бой Джонса с Миочичем будет отличаться от поединка с Ганом

Тяжеловес UFC: бой Джонса с Миочичем будет отличаться от поединка с Ганом
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Девятый номер рейтинга тяжёлого веса (до 120 кг) UFC суринамец Жаирзиньо Розенстрайк высказался о потенциальном поединке звёздных американцев Стипе Миочича и Джона Джонса, который может состояться летом этого года.

«Этот поединок определённо будет отличаться от боя Джона Джонса и Сириля Гана. Однако я считаю, что Джон Джонс победит», – приводит слова Розенстрайка издание Middle Easy.

Стипе Миочичу 40 лет. Боец является двукратным чемпионом UFC в тяжёлом весе. В своём последнем бою, состоявшемся в марте 2021 года, Миочич проиграл нокаутом во втором раунде камерунцу Фрэнсису Нганну.

35-летний Джонс в марте на турнире UFC 285 победил удушающим приёмом в первом раунде француза Сириля Гана и стал чемпионом UFC в двух весовых категориях.

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