Тяжеловес UFC: бой Джонса с Миочичем будет отличаться от поединка с Ганом
Поделиться
Девятый номер рейтинга тяжёлого веса (до 120 кг) UFC суринамец Жаирзиньо Розенстрайк высказался о потенциальном поединке звёздных американцев Стипе Миочича и Джона Джонса, который может состояться летом этого года.
«Этот поединок определённо будет отличаться от боя Джона Джонса и Сириля Гана. Однако я считаю, что Джон Джонс победит», – приводит слова Розенстрайка издание Middle Easy.
Стипе Миочичу 40 лет. Боец является двукратным чемпионом UFC в тяжёлом весе. В своём последнем бою, состоявшемся в марте 2021 года, Миочич проиграл нокаутом во втором раунде камерунцу Фрэнсису Нганну.
35-летний Джонс в марте на турнире UFC 285 победил удушающим приёмом в первом раунде француза Сириля Гана и стал чемпионом UFC в двух весовых категориях.
Комментарии
- 15 апреля 2023
-
23:09
-
22:38
-
21:59
-
21:56
-
21:08
-
20:58
-
20:02
-
19:06
-
18:49
-
18:11
-
17:46
-
17:22
-
16:55
-
15:33
-
14:33
-
13:40
-
12:49
-
12:14
-
11:32
-
10:13
-
09:19
-
08:54
-
02:58
-
02:37
-
02:10
-
00:56
-
00:11
- 14 апреля 2023
-
23:27
-
22:58
-
22:26
-
21:47
-
20:54
-
20:37
-
19:52
-
19:41
Партнерский контент