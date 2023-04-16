Джонс заявил, что бой с Миочичем станет последним в его карьере
Поделиться
Чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американец Джон Джонс ответил на критику экс-чемпиона UFC в тяжёлом весе американца Стипе Миочича, который назвал странным перенос поединка между бойцами.
«Я затаился на несколько недель, а потом ты убеждаешь себя, что я тебя боюсь.
Как здорово было бы провести свой пенсионный бой, доминируя над величайшим тяжеловесом всех времён, в моём родном «Мэдисон Сквер Гарден», — написал Джон Джонс на своей страничке в «твиттере».
Напомним, в марте этого года на турнире UFC 285 Джонс одержал победу за счёт удушающего приёма в бою с Сирилем Ганом и стал новым чемпионом промоушена в тяжёлом весе. После поединка Джон заявил о желании подраться с Миочичем.
Почему Джон Джонс — величайший боец в истории UFC?
Комментарии
- 16 апреля 2023
-
08:17
-
07:47
-
07:38
-
07:29
-
07:04
-
06:44
-
06:01
-
05:55
-
05:47
-
05:38
-
05:00
-
01:57
-
01:50
-
01:03
-
00:47
- 15 апреля 2023
-
23:09
-
22:38
-
21:59
-
21:56
-
21:08
-
20:58
-
20:02
-
19:06
-
18:49
-
18:11
-
17:46
-
17:22
-
16:55
-
15:33
-
14:33
-
13:40
-
12:49
-
12:14
-
11:32
-
10:13
Партнерский контент