Джонс заявил, что бой с Миочичем станет последним в его карьере

Чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американец Джон Джонс ответил на критику экс-чемпиона UFC в тяжёлом весе американца Стипе Миочича, который назвал странным перенос поединка между бойцами.

«Я затаился на несколько недель, а потом ты убеждаешь себя, что я тебя боюсь.

Как здорово было бы провести свой пенсионный бой, доминируя над величайшим тяжеловесом всех времён, в моём родном «Мэдисон Сквер Гарден», — написал Джон Джонс на своей страничке в «твиттере».

Напомним, в марте этого года на турнире UFC 285 Джонс одержал победу за счёт удушающего приёма в бою с Сирилем Ганом и стал новым чемпионом промоушена в тяжёлом весе. После поединка Джон заявил о желании подраться с Миочичем.

Почему Джон Джонс — величайший боец в истории UFC?