Ричард Болотник высказался о своём фаворите возможного боя Бетербиев — Бивол

Латвийский боксёр Ричард Болотник поделился мнением о потенциальном поединке между двумя непобеждёнными россиянами, чемпионом мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Дмитрием Биволом и действующим чемпионом мира в полутяжёлом весе по версиям WBO, WBC и IBF Артуром Бетербиевым.
«Тут два разных боксёра. Я был в лагере у Артура, мы спарринговали – БТР, там всё в порядке. Надо съездить ещё к Биволу — тогда сказал бы точно. Да даже не знаю. Это спорт. Это как две марки машины сравнивать. Будет очень обидно, если кто-то проиграет. Понятно, будет хорошо, что кто-то выиграет, но будет обидно, если кто-то проиграет. Когда встречаются два чемпиона, неизбежно кто-то проигрывает. И это на самом деле немножко обидно.
А так оба парня – молодцы, пахари. Не знаю, мне ближе стиль Бетербиева. Я, наверное, больше за него», — сказал Болотник на канале «Студия бокса Виктора Ялымова» в YouTube.
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