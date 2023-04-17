Джордж Форман назвал любимого боксёра-тяжеловеса на данный момент

Бывший американский чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Джордж Форман ответил на вопрос о своём любимом боксёре-тяжеловесе на данный момент. По словам Формана, им является британец Тайсон Фьюри.
«Я люблю Тайсона Фьюри. Это отличный большой парень, который здорово двигается, сильно бьёт и способен встать, когда его потрясают. Это мой любимый боксёр на данный момент», — сказал Форман на канале в YouTube.
Напомним, в последнем бою Фьюри проводил третью защиту титула с 38-летним соотечественником Дереком Чисорой. Поединок был завершён в 10-м раунде — рефери остановил бой, присудив победу Тайсону техническим нокаутом. Фьюри одержал 33-ю победу в 34 поединках в карьере, ещё один его бой был завершён вничью.
«Не называйте меня Кличко – это оскорбление». Откровенный Фьюри:
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