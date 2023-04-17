Александр Емельяненко: если Джиган меня боится, пусть подерётся с моим братом Иваном

Именитый российский ветеран смешанных единоборств Александр Емельяненко в очередной раз высказался о поединке с хип-хоп-исполнителем Денисом Устименко-Вейнштеином, более известным как Джиган.
«Если Джиган боится выскочить против меня, то пусть попробует свои силы в бою с моим братом Иваном. Хотя Джиган и от него знатно отлетит. С Джиганом Ваня готов выйти хоть завтра. Джиган давно уже не спортсмен, да и в музыке у него спорные достижения. Если Джиган не боится, то пусть соглашается подраться с Иваном. А так… Пусть продолжает прикрываться невероятными гонорарами», – приводит слова Емельяненко «Матч ТВ».
Ранее менеджер Емельяненко сообщил, что его следующее выступление состоится 26 мая. Соперником россиянина станет американский ветеран Джефф Монсон. В своём последнем бою в декабре Емельяненко уступил представителю поп-MMA Святославу Коваленко.
А. Емельяненко: отработка партера с братом! Были времена!
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