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Россиянка Алексеева может дебютировать в UFC как представительница Казахстана

Российский боец смешанного стиля Ирина Алексеева, которой 30 апреля предстоит дебют в промоушене UFC, указана на русскоязычном сайте лиги в качестве представительницы Казахстана.

Фото: ufc.ru

Напомним, в дебютном поединке в UFC соперницей Алексеевой станет 34-летняя представительница Швейцарии Штефани Эггер (7-3), для которой предстоящее выступление станет уже шестым в сильнейшей организации мира.

Ирине Алексеевой 32 года. Россиянка дебютировала в MMA в марте 2019 года и провела за карьеру пять боёв, в одном из них потерпев поражение. В своём последнем бою на турнире Bellator 269 Алексеева победила единогласным судейским решением француженку Стефани Лило Пейдж.

В главном бою турнира UFC Fight Night 223 российский боец лёгкого веса (до 70 кг) Арман Царукян сразится с бразильцем Ренато Мойкано.