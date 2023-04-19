Арум: Головкин — потрясающий боец, но слишком дорогой для нас

Глава Top Rank Боб Арум признался, что ему нравится казахстанский боксёр Геннадий Головкин, однако его промоутерская компания не может себе позволить подписать контракт с ним.
«Причина, почему у нас нет Головкина, заключается в том, что он очень дорогой. Мы экономим деньги из нашего бюджета, ведь у нас так много отличных бойцов, между которыми нужно распределять финансы. Лично мне Головкин нравится. Я думаю, что он потрясающий боец. Но, опять же, он слишком дорог для нас», – приводит слова Арума BoxingScene.
Напомним, в последнем поединке, который состоялся в сентябре прошлого года, Головкин встречался с мексиканцем Саулем Альваресом. Противостояние продлилось 12 раундов, по итогам которых победу единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113) одержал Сауль.
Головкин обнял певца, исполнившего под фанеру гимн Казахстана:
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