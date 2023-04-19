Бивол объявил, что переговоры по бою с Бетербиевым сорваны
Поделиться
Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) российский боксёр Дмитрий Бивол рассказал, что переговоры со стороной соотечественника, действующего чемпиона мира в полутяжёлом весе по версиям WBO, WBC и IBF Артура Бетербиева, зашли в тупик. И Бивол, и Бетербиев являются непобеждёнными боксёрами. Ранее оба не раз выражали желание провести бой друг с другом.
«Я много раз говорил своей команде: «Давайте организуем этот бой». Они вели переговоры, но в итоге сообщили, что в плане бизнеса из этого не получится ничего интересного. Возможно, мы ещё сможем вернуться к этому разговору, но сейчас не было никаких хороших предложений», — приводит слова Бивола Big Fight Weekend.
Дмитрий Бивол показал, что такое лёгкая тренировка:
Материалы по теме
Комментарии
- 19 апреля 2023
-
12:39
-
12:30
-
12:22
-
11:42
-
11:30
-
11:11
-
10:24
-
09:40
-
09:23
-
08:41
-
00:47
-
00:45
- 18 апреля 2023
-
23:49
-
23:05
-
21:53
-
21:49
-
20:54
-
19:50
-
19:46
-
18:49
-
18:46
-
17:45
-
17:10
-
16:26
-
15:35
-
14:37
-
13:47
-
13:13
-
12:56
-
12:13
-
11:55
-
11:17
-
10:30
-
09:44
-
09:26
Партнерский контент