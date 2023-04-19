Бивол объявил, что переговоры по бою с Бетербиевым сорваны

Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) российский боксёр Дмитрий Бивол рассказал, что переговоры со стороной соотечественника, действующего чемпиона мира в полутяжёлом весе по версиям WBO, WBC и IBF Артура Бетербиева, зашли в тупик. И Бивол, и Бетербиев являются непобеждёнными боксёрами. Ранее оба не раз выражали желание провести бой друг с другом.

«Я много раз говорил своей команде: «Давайте организуем этот бой». Они вели переговоры, но в итоге сообщили, что в плане бизнеса из этого не получится ничего интересного. Возможно, мы ещё сможем вернуться к этому разговору, но сейчас не было никаких хороших предложений», — приводит слова Бивола Big Fight Weekend.

Дмитрий Бивол показал, что такое лёгкая тренировка: