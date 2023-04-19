Хрюнов рассказал, кто может организовать бой Бивола и Бетербиева

Известный российский промоутер Владимир Хрюнов высказал мнение, что президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв является тем человеком, который мог бы организовать поединок между двумя непобеждёнными российскими боксёрами, чемпионом мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Дмитрием Биволом и чемпионом мира в полутяжёлом весе по версиям WBO, WBC и IBF Артуром Бетербиевым. Ранее стало известно, что переговоры между их сторонами зашли в тупик.

«Посоветовал бы Биволу и Бетербиеву обратиться к Умару Кремлёву, президенту Международной боксёрской ассоциации. Это человек влиятельный и умный, он бы смог найти устраивающий всех компромисс», — сказал Хрюнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

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