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Президент WBC заявил, что не санкционирует бой между Биволом и Бетербиевым

Президент WBC заявил, что не санкционирует бой между Биволом и Бетербиевым
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Президент Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман заявил, что в случае проведения поединка между россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом титул его организации стоять на кону не будет. Ранее Бивол рассказал, что переговоры со стороной Бетербиева зашли в тупик.

«До сегодняшнего дня такова позиция WBC. Пока не будет бокса на Украине, мы не примем бокс в России. По крайней мере, он не будет санкционирован WBC», — приводит слова Сулеймана Boxing News со ссылкой на его выступление на канале Izquierdazo Boxeo в YouTube.

Бивол является чемпионом мира по версии WBA в полутяжёлом весе, а Бетербиев – чемпионом мира в полутяжёлом весе по версиям WBO, WBC и IBF.

Дмитрий Бивол показал, что такое лёгкая тренировка:

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