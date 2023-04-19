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Чемпион мира по боксу провалил тест на допинг

Чемпион мира по боксу провалил тест на допинг
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Регулярный чемпион WBA в первом полусреднем весе (до 63,5 кг), доминиканский боксёр Альберто Пуэльо (21-0, 10 KO) будет лишён чемпионского титула, сообщает издание BoxingScene.

По информации ресурса, Пуэльо провалил тест на допинг в преддверии своего поединка с американцем Роландо Ромеро (14-1, 12 KO), запланированного на 14 мая. Теперь Ромеро сразится за вакантный титул с 40-летним венесуэльцем Исмаэлем Барросо (24-3-2, 22 KO).

Роландо Ромеро 27 лет. Боец выступает на профессиональном ринге с декабря 2016 года и становился временным чемпионом WBA в лёгком весе (до 61,2 кг). Единственное поражение потерпел в мае 2022-го, уступив техническим нокаутом в шестом раунде звёздному соотечественнику Джервонте Дэвису.

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