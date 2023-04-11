Джервонта Дэвис дал прогноз на бой с Райаном Гарсией
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Чемпион мира в трёх весовых категориях, звёздный американский нокаутёр Джервонта Дэвис (28-0, 26 KO) поделился прогнозом на свой поединок с соотечественником Райаном Гарсией (23-0, 19 KO), который состоится 30 апреля в Лас-Вегасе (США).
«Что я думаю? Бой закончится в седьмом или восьмом раунде. В седьмом или восьмом… Почему? Потому что мне нужно просчитать его, а затем… Эй, я доведу этот поединок до точки. Мы направимся прямиком к концу.
Буду ли я удивлён, если он пойдёт на меня? Он не будет этого делать. Он этого не сделает. Он сказал, что не находится в ринге, пока ему не назначат бой. Окей… Приготовься к тому, что тебе надерут задницу», – сказал Дэвис в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.
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