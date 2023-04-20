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Брайс Митчелл заявил, что Конор Макгрегор принимает стероиды

Брайс Митчелл заявил, что Конор Макгрегор принимает стероиды
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Американский боец смешанных единоборств Брайс Митчелл считает, что бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор принимает стероиды.

«Думаю, Макгрегор принимает стероиды, и я не думаю, что это на самом деле проверяют так, как должны. Мне кажется, он выиграет у Майкла Чендлера на стероидах. Если их будут проверять, то получится хороший бой. А если он на стероидах, то буду болеть за Чендлера», — приводит слова Митчелла Sportskeeda.

Конор Макгрегор свой последний поединок провёл в июле 2021 года, где проиграл техническим нокаутом Дастину Порье.

Сейчас Макгрегор и Майкл Чендлер являются тренерами в новом сезоне бойцовского реалити-шоу The Ultimate Fighter. Ожидается, что по окончании сезона бойцы проведут очный поединок, который пройдёт в полусредней весовой категории.

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