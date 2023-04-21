Чимаев: Дана Уайт был рад, что мой поединок с Нейтом Диазом сорвался

Шведско-чеченский боец смешанных единоборств Хамзат Чимаев рассказал о разговоре с президентом UFC Даной Уайтом после турнира UFC 279, который прошёл в сентябре прошлого года.

Напомним, там Чимаев должен был драться с Нейтом Диазом в главном событии вечера, но не сделал вес. В итоге с Диазом дрался с Тони Фергюсон, а Чимаев встретился с Кевином Холландом и выиграл удушающим приёмом в первом раунде.

«Сразу после боя Дана Уайт пригласил меня в свой кабинет и сказал: «Я счастлив, что всё сложилось именно так. Для Диаза это могла быть очень плохая ночь». Он объяснил, что это было бы плохо для Диаза и UFC, так как со стороны выглядело так, будто они хотят убить Нейта», — сказал Чимаев в интервью Young and Faded MMA Society.