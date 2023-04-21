Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Павлович: не думаю, что бой с Блэйдсом закончится в первом раунде

Павлович: не думаю, что бой с Блэйдсом закончится в первом раунде
Аудио-версия:
Комментарии

Российский боец смешанных единоборств, третий номер рейтинга UFC в тяжёлой весовой категории Сергей Павлович поделился ожиданиями от предстоящего поединка с Кёртисом Блэйдсом.

«Терпение станет ключевым фактором. Не могу, конечно, заглянуть в будущее, но не думаю, что бой закончится в первом раунде. Кёртис тоже знает, какие ставки. Тут на кону потенциальный шанс сразиться за титул. Некоторые думают, что я не умею бороться, но это неправда. Я умею больше, чем просто драться в стойке. Это ММА. Я изучил своего соперника и готов ко всему, что он может мне предложить», — приводит слова Павловича Sports Illustrated.

Поединок между Сергеем Павловичем и Кёртисом Блэйдсом возглавит турнир UFC Fight Night 222, который пройдёт 23 апреля.

Сейчас Павлович идёт на серии из пяти побед подряд. Все они были добыты в первом раунде.

Материалы по теме
Павлович оказался легче Блэйдса перед боем на UFC Fight Night 222
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023