Павлович: не думаю, что бой с Блэйдсом закончится в первом раунде

Российский боец смешанных единоборств, третий номер рейтинга UFC в тяжёлой весовой категории Сергей Павлович поделился ожиданиями от предстоящего поединка с Кёртисом Блэйдсом.

«Терпение станет ключевым фактором. Не могу, конечно, заглянуть в будущее, но не думаю, что бой закончится в первом раунде. Кёртис тоже знает, какие ставки. Тут на кону потенциальный шанс сразиться за титул. Некоторые думают, что я не умею бороться, но это неправда. Я умею больше, чем просто драться в стойке. Это ММА. Я изучил своего соперника и готов ко всему, что он может мне предложить», — приводит слова Павловича Sports Illustrated.

Поединок между Сергеем Павловичем и Кёртисом Блэйдсом возглавит турнир UFC Fight Night 222, который пройдёт 23 апреля.

Сейчас Павлович идёт на серии из пяти побед подряд. Все они были добыты в первом раунде.