Павлович: не думаю, что бой с Блэйдсом закончится в первом раунде

Российский боец смешанных единоборств, третий номер рейтинга UFC в тяжёлой весовой категории Сергей Павлович поделился ожиданиями от предстоящего поединка с Кёртисом Блэйдсом.
«Терпение станет ключевым фактором. Не могу, конечно, заглянуть в будущее, но не думаю, что бой закончится в первом раунде. Кёртис тоже знает, какие ставки. Тут на кону потенциальный шанс сразиться за титул. Некоторые думают, что я не умею бороться, но это неправда. Я умею больше, чем просто драться в стойке. Это ММА. Я изучил своего соперника и готов ко всему, что он может мне предложить», — приводит слова Павловича Sports Illustrated.
Поединок между Сергеем Павловичем и Кёртисом Блэйдсом возглавит турнир UFC Fight Night 222, который пройдёт 23 апреля.
Сейчас Павлович идёт на серии из пяти побед подряд. Все они были добыты в первом раунде.
- 21 апреля 2023
-
22:16
-
21:45
-
21:23
-
20:50
-
20:33
-
19:53
-
19:12
-
18:23
-
17:52
-
17:27
-
16:48
-
15:49
-
15:23
-
14:40
-
13:49
-
13:44
-
12:31
-
11:01
-
09:39
-
00:50
- 20 апреля 2023
-
23:29
-
22:39
-
22:13
-
21:26
-
20:29
-
20:07
-
18:48
-
18:14
-
18:06
-
18:00
-
17:45
-
16:52
-
16:28
-
15:53
-
15:20