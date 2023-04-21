Павлович: бой с Блэйдсом — самый важный в моей карьере

Российский боец смешанных единоборств, третий номер рейтинга UFC в тяжёлой весовой категории Сергей Павлович высказался о важности боя с Кёртисом Блэйдсом.
«Чтобы двигаться вперёд, нужно встречаться с лучшими. Я очень голоден, и я готов к бою. Это самый важный поединок в моей карьере, с нетерпением жду возможности выйти в октагон и выполнить работу. Могу заверить, это будет война. Я всегда мечтал драться в UFC и продолжу идти вперёд, пока не окажусь на вершине», — цитирует Павловича Sports Illustrated.
Поединок между Сергеем Павловичем и Кёртисом Блэйдсом возглавит турнир UFC Fight Night 222, который пройдёт 23 апреля.
В последних пяти боях Павлович одержал победы в первом раунде. Всего в активе россиянина 17 побед при одном поражении в профессиональных смешанных единоборствах.
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