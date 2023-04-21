Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Павлович: бой с Блэйдсом — самый важный в моей карьере

Павлович: бой с Блэйдсом — самый важный в моей карьере
Аудио-версия:
Комментарии

Российский боец смешанных единоборств, третий номер рейтинга UFC в тяжёлой весовой категории Сергей Павлович высказался о важности боя с Кёртисом Блэйдсом.

«Чтобы двигаться вперёд, нужно встречаться с лучшими. Я очень голоден, и я готов к бою. Это самый важный поединок в моей карьере, с нетерпением жду возможности выйти в октагон и выполнить работу. Могу заверить, это будет война. Я всегда мечтал драться в UFC и продолжу идти вперёд, пока не окажусь на вершине», — цитирует Павловича Sports Illustrated.

Поединок между Сергеем Павловичем и Кёртисом Блэйдсом возглавит турнир UFC Fight Night 222, который пройдёт 23 апреля.

В последних пяти боях Павлович одержал победы в первом раунде. Всего в активе россиянина 17 побед при одном поражении в профессиональных смешанных единоборствах.

Материалы по теме
UFC: Павлович — Блэйдс. Русский десантник против американской «бритвы». LIVE
Live
UFC: Павлович — Блэйдс. Русский десантник против американской «бритвы». LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023