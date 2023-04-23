Мейвезер: если мы не сможем очистить бокс, я создам свой титул
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Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях, а ныне член Зала славы, легендарный американский боксёр Флойд Мейвезер-младший в очередной раз выступил с критикой боксёрских организаций, множащих чемпионские пояса.
«Я намерен встретиться с представителями боксёрских организаций. Я хочу сказать, что нам пора очистить спорт. А если мы не сможем этого сделать, тогда, я считаю, наступит момент вывести бокс на новый уровень.
Наступит момент для того, чтобы я выступил со своим собственным титулом. Моим чемпионским титулом, который превзойдёт все остальные. Неважно, кто будет чемпионом по остальным версиям, потому что будет котироваться только один титул», – приводит слова Мейвезера издание World Boxing News.
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