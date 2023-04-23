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Павлович – после победы над Блэйдсом: мне нужен мой пояс, где мой пояс?

Российский боец смешанных единоборств Сергей Павлович отреагировал на досрочную победу в главном бою турнира UFC Fight Night 222 над представителем США Кёртисом Блэйдсом. Поединок завершился победой россиянина нокаутом в первом раунде.

«Мне нужен мой пояс, где мой пояс?», — сказал Павлович после боя.

Таким образом, Павлович одержал 18-ю победу в смешанных единоборствах. Также на его счету одно поражение. Российский боец одержал шестую победу подряд в UFC.

Блэйдс, в свою очередь потерпел четвёртое поражение в карьере. Также он одержал 17 побед. Отметим, американец прервал победную серию, которая длилась три боя.

Ранее Павлович в декабре прошлого года нокаутировал австралийца Тая Туивасу. Кёртис Блэйдс, в свою очередь, в июле 2022 года выиграл техническим нокаутом у Тома Аспиналла.