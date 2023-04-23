Мэнни Пакьяо прокомментировал поражение Гарсии в бою с Дэвисом

Бывший чемпион мира в шести весовых категориях легендарный филиппинец Мэнни Пакьяо отреагировал на результат поединка между звёздными американскими легковесами Джервонтой Дэвисом (29-0, 27 KO) и Райаном Гарсией (23-1, 19 KO). Бой состоялся сегодня, 23 апреля, в Лас-Вегасе (США).

Напомним, Дэвис победил нокаутом в седьмом раунде, нанеся Гарсии первое поражение в карьере.

«Хороший бой. Хотелось бы увидеть больше от Райана Гарсии, но он всё ещё молод. Ему нужно укрепить своё тело и изучить некоторые техники. Вот что ему нужно. Он умеет боксировать, но ему нужно прибавить», – сказал Пакьяо в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Ранее Конор Макгрегор поддержал Гарсию после поражения от Дэвиса.