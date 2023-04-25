«Алексей очень хочет набить бубен Дацику». Хрюнов — о планах Олейника в России
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Известный российский промоутер Владимир Хрюнов рассказал о планах экс-бойца UFC Алексея Олейника в России.
«В ответ, что он здесь будет делать, он мне сказал, что очень хочет набить бубен Дацику. И я думаю, что Алексей – очень большая величина в наших единоборствах», — сказал Хрюнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
В октябре 2022 года стало известно, что Олейник больше не входит в состав UFC. Немного позже Алексей дал понять, что принял решение отказаться от нового контракта с американским промоушеном и перейти в другую лигу.
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