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«Алексей очень хочет набить бубен Дацику». Хрюнов — о планах Олейника в России

«Алексей очень хочет набить бубен Дацику». Хрюнов — о планах Олейника в России
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Известный российский промоутер Владимир Хрюнов рассказал о планах экс-бойца UFC Алексея Олейника в России.

«В ответ, что он здесь будет делать, он мне сказал, что очень хочет набить бубен Дацику. И я думаю, что Алексей – очень большая величина в наших единоборствах», — сказал Хрюнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

В октябре 2022 года стало известно, что Олейник больше не входит в состав UFC. Немного позже Алексей дал понять, что принял решение отказаться от нового контракта с американским промоушеном и перейти в другую лигу.

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