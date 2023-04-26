О'Мэлли: Стерлинг может поймать Сехудо и задушить
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Американский боец смешанных единоборств Шон О’Мэлли, занимающий первую строчку в рейтинге легчайшего дивизиона UFC, высказался по поводу предстоящего титульного поединка между Алджамейном Стерлингом и Генри Сехудо.
«Думаю, что Алджо может поймать Генри. Может забрать спину и задушить его. Но если Стерлинг этого не сделает, Сехудо его переработает. Но это очень сложный бой для прогноза», — приводит слова О'Мэлли MMA News.
36-летний Сехудо — бывший чемпион UFC в легчайшем и наилегчайшем весе. Генри становился чемпионом Олимпийских игр в вольной борьбе (Олимпиада 2008 года в Пекине (Китай)), является трёхкратным панамериканским чемпионом. Последний бой в промоушене Даны Уайта он проводил в мае 2020-го.
Главные титульные бои 2023 года в UFC:
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