Олейник: условия у РЕН ТВ получше, чем в UFC

Российский боец смешанного стиля (ММА) Алексей Олейник рассказал о том, что РЕН ТВ предлагает ему лучшие условия, нежели UFC.
«Мы всё обсудили, и условия действительно получше, чем в UFC, особенно если учитывать американские затраты на подготовку, менеджеров, налоги и залы. Сейчас я так всё организовал, что этих затрат почти не будет, поэтому условия лучше, чем в UFC.
Я не смотрел сами бои, но знаю, что там дрались ребята с нормальной репутацией и дрались ребята с нашего клуба. Наш клуб не прекращал существование на время моего отъезда, и ребята регулярно выступали практически во всех российских промоушенах, в том числе на РЕН ТВ. Мы общались с матчмейкерами разных организаций и пришли к выводу, что «Бойцовский клуб» – одно из самых интересных направлений и для меня, и для клуба, где можно показывать свои умения», — приводит слова Олейника Metaratigs.
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