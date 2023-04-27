«Он побьёт всех». Джермалл Чарло назвал лучшего легковеса мира
Поделиться
Чемпион мира по версии WBC в среднем весе (до 72,6 кг) американец Джермалл Чарло назвал, по его мнению, лучшего бойца лёгкого дивизиона (до 61,2 кг).
«После того, что я увидел [в бою Райана Гарсии и Джервонты Дэвиса], я не думаю, что Танк сможет пробить Хэйни. Кто лучший легковес в мире? Шакур [Стивенсон] победит всех. Я гарантирую», – сказал Чарло в интервью YouTube-каналу FightHype.com.
Шакуру Стивенсону 25 лет. Американец является серебряным призёром Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Он дебютировал на профессиональном ринге в апреле 2017-го и впоследствии завоевал титулы в полулёгком (до 57,2 кг) и втором полулёгком (до 59 кг) весе.
Ранее Стивенсон раскритиковал Райана Гарсию за выступление в поединке с Дэвисом.
Материалы по теме
Комментарии
- 27 апреля 2023
-
00:35
-
00:11
- 26 апреля 2023
-
23:44
-
23:09
-
23:07
-
22:34
-
22:18
-
21:54
-
21:06
-
20:56
-
20:33
-
20:14
-
19:14
-
18:33
-
18:01
-
17:29
-
16:22
-
16:04
-
15:32
-
15:28
-
14:29
-
13:57
-
13:02
-
12:57
-
12:51
-
12:13
-
11:46
-
11:42
-
10:53
-
10:32
-
10:05
-
10:02
-
09:54
-
08:51
-
00:55
Партнерский контент