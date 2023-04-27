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«Он побьёт всех». Джермалл Чарло назвал лучшего легковеса мира

«Он побьёт всех». Джермалл Чарло назвал лучшего легковеса мира
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Чемпион мира по версии WBC в среднем весе (до 72,6 кг) американец Джермалл Чарло назвал, по его мнению, лучшего бойца лёгкого дивизиона (до 61,2 кг).

«После того, что я увидел [в бою Райана Гарсии и Джервонты Дэвиса], я не думаю, что Танк сможет пробить Хэйни. Кто лучший легковес в мире? Шакур [Стивенсон] победит всех. Я гарантирую», – сказал Чарло в интервью YouTube-каналу FightHype.com.

Шакуру Стивенсону 25 лет. Американец является серебряным призёром Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Он дебютировал на профессиональном ринге в апреле 2017-го и впоследствии завоевал титулы в полулёгком (до 57,2 кг) и втором полулёгком (до 59 кг) весе.

Ранее Стивенсон раскритиковал Райана Гарсию за выступление в поединке с Дэвисом.

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