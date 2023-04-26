Шакур Стивенсон: Гарсия выглядел как дошкольник в бою с Дэвисом

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях американец Шакур Стивенсон отреагировал на результат поединка между легковесами соотечественниками Джервонтой Дэвисом (29-0, 27 KO) и Райаном Гарсией (23-1, 19 KO), состоявшегося на минувших выходных в Лас-Вегасе (США).

Напомним, Дэвис победил нокаутом в седьмом раунде, нанеся Гарсии первое поражение в карьере.

«Дэвис смотрелся хорошо. Действительно хорошо. Он отлично боксировал. Райан же выглядел как дошкольник. Он не был похож на элитного бойца.

Я не считаю, что Райан настолько хорош, чтобы конкурировать на таком уровне. Не умаляю заслуг Дэвиса, он сделал то, что и должен был, но Райан не смог составить ему конкуренцию», – приводит слова Стивенсона издание TMZ.