Шакур Стивенсон: Гарсия выглядел как дошкольник в бою с Дэвисом
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Бывший чемпион мира в двух весовых категориях американец Шакур Стивенсон отреагировал на результат поединка между легковесами соотечественниками Джервонтой Дэвисом (29-0, 27 KO) и Райаном Гарсией (23-1, 19 KO), состоявшегося на минувших выходных в Лас-Вегасе (США).
Напомним, Дэвис победил нокаутом в седьмом раунде, нанеся Гарсии первое поражение в карьере.
«Дэвис смотрелся хорошо. Действительно хорошо. Он отлично боксировал. Райан же выглядел как дошкольник. Он не был похож на элитного бойца.
Я не считаю, что Райан настолько хорош, чтобы конкурировать на таком уровне. Не умаляю заслуг Дэвиса, он сделал то, что и должен был, но Райан не смог составить ему конкуренцию», – приводит слова Стивенсона издание TMZ.
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