Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Шакур Стивенсон: Гарсия выглядел как дошкольник в бою с Дэвисом

Шакур Стивенсон: Гарсия выглядел как дошкольник в бою с Дэвисом
Комментарии

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях американец Шакур Стивенсон отреагировал на результат поединка между легковесами соотечественниками Джервонтой Дэвисом (29-0, 27 KO) и Райаном Гарсией (23-1, 19 KO), состоявшегося на минувших выходных в Лас-Вегасе (США).

Напомним, Дэвис победил нокаутом в седьмом раунде, нанеся Гарсии первое поражение в карьере.

«Дэвис смотрелся хорошо. Действительно хорошо. Он отлично боксировал. Райан же выглядел как дошкольник. Он не был похож на элитного бойца.

Я не считаю, что Райан настолько хорош, чтобы конкурировать на таком уровне. Не умаляю заслуг Дэвиса, он сделал то, что и должен был, но Райан не смог составить ему конкуренцию», – приводит слова Стивенсона издание TMZ.

Материалы по теме
Джервонта Дэвис рассказал о совете, который дал ему Мейвезер перед боем с Гарсией
Материалы по теме
Остался только один. Дэвис нокаутировал Гарсию страшным ударом в корпус
Остался только один. Дэвис нокаутировал Гарсию страшным ударом в корпус
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023